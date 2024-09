Rivoluzione Sansovino | via Testini e il suo staff Gli arancioblù a Chini per ritornare subito in alto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il ribne era nell’aria. Lacambia guida tecnica dopo i recenti passi falsi registrati in campionato. Fatale a Enrico, confermato in estate dopo la scorsa stagione conclusa ai playoff, le due sconfitte consecutive contro Casentino Academy in casa e San Piero a Sieve in trasferta. Due ko registrato dopo l’esordio vincente in Coppa e campionato, che hanno portato lanei bassifondi dopo tre giornate. Così la società ha deciso di cambiare guida tecnica, sollevando dall’incarico tutto lodi, per risalire la classifica visto che il torneo è appena agli albori. Al posto di Enricoarriva a Monte San Savino il classe 1978 Giacomo, in passato alla guida di Fortis Juventus e Colligiana, prima ancora vice di Franco Lerda a Torino, Lecce e Vicenza.