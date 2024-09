Putin | La Russia si riserva il diritto di usare armi nucleari in caso di aggressione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Mentre il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, firma dei proiettili di artiglieria destinati a colpire lae interviene all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Vladimirrisponde convocando una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale dedicata alle proposte per un aggiornamento della dottrina sulla deterrenza nucleare. Il presidente russo non usa giri di parole: Mosca “prenderà in considerazione” l’impiego diindi, anche nelabbia “informazioni attendibili su un lancio massiccio diaeree e spaziali che oltrepassino il confine di Stato”. Il presidente russo, annunciando una versione rivista della dottrina, precisa anche che un attacco contro lada parte di una potenza non nucleare con il sostegno di una potenza nucleare sarà considerato come un loro “attacco congiunto alla Federazione”.