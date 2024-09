Potenza-Trapani oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tutte le informazioni in merito alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Alfredo Viviani valevole per la sesta giornata del campionato italiano di. La formazione lucana è stata protagonista di un buon avvio di stagione e spera di proseguire su questa strada, in modo tale da restare sempre in orbita zona playoff., come seguire il match La squadra siciliana, dal suo canto, essendo una neo-promossa sta incontrando qualche difficoltà, ma in alcune sfide ha dimostrato di potersela giocare anche contro le migliori squadre del girone C. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 25 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.