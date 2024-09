Oroscopo Ottobre | Leone

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Life&People.it 23 luglio – 22 agosto, il mese diinizia con il favore di Sole, Mercurio, Giove e Marte. Sono troppo pochi questi pianeti? lo so, vorresti tutto il sistema solare ai tuoi piedi, però sai essere magnanimo. Grazie, a nome degli altri undici segni! La prima decade (dal 1° al 10° grado del segno) esce da dieci giorni un pò faticosi per quanto riguarda l’amore. I bacetti non sono stati abbastanza, è vero, ma vedrete che la fine del mese ribalterà completamente la situazione. Per la seconda decade (dal 11° al 20° grado del segno) Venere sarà antipatica fino al giorno dieci; magari aspettate prima di tagliarvi i capelli o di tingere tutti i vostri vestiti di nero. È solo un passaggio, la Savana vi ama ancora. La terza decade (dal 21° al 30° grado del segno) dovrebbe imparare ad aspettare prima di pensare che tutto vada male.