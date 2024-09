Morgia | Ecco perché me ne sono andato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Comunque la si pensi, la rinuncia all’incarico di responsabile del settore giovanile della Lucchese da parte di Massimo, romano di nascita, ma rossonero dalla testa ai piedi, rappresenta un brutto segnale e getta nubi oscure sul futuro societario. Se uno come lui, che non se l’è sentita di dire di no alla proposta del presidente Bulgarella di dare nuova linfa ad un settore giovanile, proprio per l’amore che ha sempre riposto in questa maglia, ad un certo punto ha detto "basta" e che da capitano della nave ha fatto l’unica cosa logica, rinunciare al contratto e dire addio ad un sogno a lungo coltivato e che pure aveva incontrato il favore del presidente in prima persona, vuol dire che erano state disattese le minime pretese, soprattutto sotto l’aspetto organizzativo.