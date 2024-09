Milly Carlucci mi ha scelta perché sicuramente mi conosceva per i miei genitori Asia Argento e Morgan Non si può negare | lo rivela Anna Lou Castoldi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024)Louè una delle sorprese del cast di “Ballando con le Stelle”, al via il 28 settembre su Rai Uno.ha scelto la figlia dinon a caso: “A Ballando c’e? stata tutta la mia famiglia. Lo guardavo per seguire mia mamma e mio papa?: quando partecipavano andavo in camera di mamma a vederli, non avendo una tv. Mio fratello non ci credeva. Ora ogni sera torno a casa dalle prove e lui si deve subire il racconto di tutto quello che ho fatto, e? il mio migliore amico. Isono stati felici. Quando mi prende l’ansia mia mamma mi manda un sacco di messaggi positivi”. Il rapporto col ballo e con le prove assieme al suo maestro di danza Nikita Perotti è positivo: “L’idea di migliorare mi prende benissimo. Faccio molti dj set ed essere piu? in contatto con il mio corpo e? utile, anche perche? mi sento un po’ un palo, insicura.