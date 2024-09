Michael Douglas compie 80 anni | i suoi 5 film più belli

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Piglio smagliante e fascinoso, come i personaggi ambigui e cangianti che più volte si è messo addosso,è il figlio d’arte che brilla di luce propria. E non era facile, avendo alle spalle una leggenda del cinema come Kirk. Sua mamma, invece, è l’attrice britca Diana Dill. E pensare che proprio papà Kirk non voleva che il figlio ne seguisse le orme, credendo che non fosse adatto all’industria cinematografica. E invece, due Oscar e quattro Golden Globe vinti, ruoli memorabili consegnati alla storia del cinema, non solo attore ma anche produttore che sa fiutare cult (vedi Qualcuno volò sul nido del cuculo),è diventato lui stesso icona di Hollywood. Meno carismatico del padre, indimenticato Spartacus,non ha puntato sul modello classico di eroe protagonista, ma piuttosto su personaggi imperfetti e umani.