Le vie delle Alpi Musei aperti con tante attività

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Le strutture del Sistema museale della Valtellina partecipano nel fine settimana alle Giornate europee del Patrimonio. Il tema è “Patrimonio in cammino“ e riprende lo slogan europeo “Routes, Networks and Connections“: è un invito a riflettere sul valore del patrimonio culturale in relazione a cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che, oggi o in passato, hanno reso possibili relazioni e scambi fra i popoli e le culture. Gli stessi manufatti e opere d’arte conservati neilocali o presenti nella nostra quotidianità sono testimoni di questi scambi e della circolazione di saperi. Di qui il programma “Le vie“ predisposto per l’occasione dal Sistema museale della Valtellina per le giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre.