Galaxy Ring tuo per 449€ con la potenza di Galaxy AI

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il Samsungè il nuovo anello smart che combina eleganza,e funzionalità avanzate. Disponibile a, questo dispositivo rivoluzionario il mondo degli indossabili, offrendo una perfetta integrazione tra design premium e l’avanzata intelligenza artificialeAI.: l’anello di Samsung che monitora la salute arriva il 25 settembre: innovazione e intelligenza artificiale al polso Il Samsungrappresenta l’ultima frontiera della tecnologia indossabile. Realizzato con materiali di alta qualità, come il titanio, e dotato di una gamma impressionante di funzionalità intelligenti, questo anello non è solo un accessorio di moda, ma un vero assistente per la tua salute e il tuo benessere.