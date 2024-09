FC 25 disponibile il TOTW 2

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Èstasera 25 settembre 2024 il secondo Team of the Week di FC 25 con i migliori giocatori dei vari campionati che si sono distinti per le loro prestazioni sui campi di calcio nella scorsa settimana. High level heroics from across the footballing landscape.2 has landed in #FC25's Ultimate Team. Available now in Early Access, via the Ultimate Edition: https://t.co/sTf8vd397w pic.twitter.com/qveglJmOzv— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 25, 2024 Vinicius Jr. 91 Wirtz 89 Son 88 Bremer 87 Harder 86 Diaz 86 Mateo 86 Raphinha 86 Ruben Neves 86 Mittelstadt 84 Muslera 84 Olise 84 Alderweireld 83 Jackson 82 Evander 81 Gabbia 81 Moukoko 81 Steijn 81 Francisco Moura 80 Joel Monteiro 80 Lidberg 80 Pol Lirola 80 Seike 80