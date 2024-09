Crisi in Libano | Hezbollah e la risoluzione ONU ignorata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Una nuova guerra sembra essere iniziata in questi giorni, al confine tra Israele e il sud del, ma in realtà è iniziata già nei giorni immediatamente dopo il 7 ottobre 2023, l’8 precisamente, quandoha deciso di iniziare un lancio di razzi contro il nord di Israele come forma di sostegno all’attacco compiuto il giorno precedente da Hamas nel sud dello Stato ebraico. Lo scontro, mese dopo mese, si è fatto più intenso fino a questi giorni, ma non rappresenta più di tanto un fulmine a ciel sereno: tra Israele edla situazione è sempre stata estremamente tesa, soprattutto dopo la guerra civile libanese degli anni ’80 in cui lo scontro tra lo Stato ebraico e il gruppo di miliziani sciiti, insieme al sempre maggior coinvolgimento iraniano negli affari libanesi, hanno aumentato la rivalità e la tensione.