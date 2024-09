Cento piazze per l’equità e lo sviluppo l’Ugl irpinia c’è

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 27 settembre piazza Libertà, il cuore di Avellino, ospitera’ dalle ore 9.30, la mobilitazione delpere lo”. Un’ iniziativa di respiro nazionale che vedrà impegnata anche l’Utl provinciale da sempre sensibile al sociale e alle fragilità del mondo del lavoro. “L‘Ugl scende in piazza per ribadire con forza le sue proposte – precisa Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell’ Ugl Avellino – tutte indirizzate a valorizzare il carattere sociale della prossima Legge di bilancio che il Governo si appresta a varare e che il Parlamento dovrà approvare entro il 31 dicembre. “E’ priorità assoluta il sostegno alle famiglie e ai settori produttivi, valorizzando gli elementi positivi emersi a partire dal 2022, soprattutto in materia di occupazione e di progressivo recupero del potere d’acquisto degli stipendi.