Carate Brianza | stop ai circhi con gli animali vietata l’area della Porenzella

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024 – La giunta Veggian dice no agli spettacoli con glineisul territorio di. Questa decisione, sebbene in linea con l’orientamento di numerosi Comuni italiani, potrebbe incontrare l’opposizione delle compagnie circensi, che spesso contestano tali divieti facendo riferimento alla Legge nazionale 337/1968, la quale riconosce la funzione sociale deie disciplina l’utilizzo dinegli spettacoli, prevedendo tutele per il loro benessere. È anche previsto un nuovo regolamento. L’Amministrazione comunale è impegnata nell’individuazione di nuove aree, situate al di fuori del tessuto urbano, che possano essere adibite all’ospitalità del circo e di altri spettacoli viaggianti. Queste aree dovranno essere dotate di infrastrutture adeguate a garantire la sicurezza degli spettatori e degli operatori.