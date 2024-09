Calzature pelli e conceria Ecco il comparto macchine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il distretto industrale del fermano si caratterizza anche per l’importante presenza di numerose aziende all’avanguardia nella produzione diper le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria. Molte di queste aziende hanno partecipato alla 50esima edizione da record per Simac Tanning Tech, il principale evento internazionale per lee tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria. Sono stati registrati oltre 9.000 accessi nei 15.000 metri quadrati di esposizione di Fiera Milano Rho, a conferma di quanto l’evento abbia saputo accendere i riflettori sull’eccellenza del made in Italy. Eccellenza riconosciuta anche a livello internazionale, come dimostrano il 44% di presenze estere e il 26% di espositori (su 316) da fuori Italia, provenienti da oltre 20 Paesi.