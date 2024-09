Bucchi su Conte | è riuscito ad eliminare le scorie della stagione precedente

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 25 settembre 2024)sul Napoli Cristian, ex attaccante del Napoli e attuale allenatore, è intervenuto su Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Nella partita contro la Juventus,ha scelto di adottare un atteggiamento più prudente in difesa, ritenendo, probabilmente, che un approccio troppo offensivo sarebbe stato rischioso.ritiene che il Napoli stia lavorando per consolidare la sua mentalità e solidità, elementi che a lungo termine risultano più importanti del risultato in una singola partita. La Juventus risulta essere più forte in difesa, come dimostrano gli ultimi pareggi a reti inviolate. Il Napoli, seppure con difficoltà nel trovare spazi, ha dimostrato di essere una squadra compatta, riflettendo la mentalità del proprio allenatore. Quest’ultimo è stato capace dile conseguenze negative