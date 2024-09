Basket femminile le giovani italiane da seguire in A1 in ottica Nazionale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Come (quasi) a ogni nuova stagione, ricorre un tema: quali sono i possibili volti nuovi della Serie A1? Quest’anno, con la discesa a 11 squadre e tutto quel che ne consegue, il discorso è meno facile da affrontare. Di nomi, però, ce ne sono. In questo caso ci occuperemo delle giocatrici dalla classe 2005 in avanti, escludendo cioè Matilde Villa, Arianna Arado e altre 2004 (ma anche 2003) che già hanno un impatto regolare e significativo sulla massima serie. Relativamente alla chiaveitaliana, qui non andiamo a parlare di giocatrici da inserire subito (ci sarà tempo per tutte loro), ma che, nel giro di qualche stagione, potrebbero entrare nel giro se tutto andrà per il verso giusto. Parlando di 2005, non si può non citare Carlotta Zanardi, chiamata al primo vero test tra le big.