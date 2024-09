Aumentano i crolli nelle scuole E il 60% degli istituti non ha certificato d’agibilità e prevenzione incendi Aerazione? Solo nel 6% delle strutture

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Lo statoedifici scolastici del nostro Paese è cronico. Così si può definire la situazione illustrata da Cittadinanzattiva che ha presentato a Roma, al liceo “Kennedy”, il suo ventiduesimo rapporto sulla sicurezza tra i banchi. Mai come quest’anno (settembre 2023-2024) si sono registrati così tanti: 69. In crescita quindi rispetto all’anno scorso, quando ne erano stati registrati 61. Resta elevato il numeroedifici scolastici che non possiede ildi agibilità (59,16%) né quello di(57,68%). Senza collaudo statico il 41,50%. Su 40.133 edifici scolastici, 2.876 sono collocati in zona a rischio 1 e 14.467 in zona a rischio 2. “Cittadinanzattiva” inoltre, quest’anno si è voluta soffermare su un tema di cui si parla molto: la qualità dell’arianostre aule.