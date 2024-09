Asa Butterfield debutta a teatro con uno spettacolo ispirato al casting di Harry Potter

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Per quattro settimane Asasarà impegnato aa Londra con Second Best, uno showalla scelta dell'interprete di. Asa, star di Sex Education, debutterà acon un ruolo nelloSecond Best. Il progetto racconta la storia del giovane attore che era quasi stato scelto come protagonista della saga di. I dettagli delloLo show andrà in scena per quattro settimane ai Riverside Studios di Londra e si basa sul romanzo scritto da David Feonkinos, adattato da Barney Norris. Michael Longhurst sarà il regista di Second Best in cui Asainterpreterà il ruolo di Martin Hill. Quando aveva 10 anni, Martin stava per ottenere la fama internazionale, ma ha perso per poco