Abusi su una paziente respinto il patteggiamento per Luca Richeldi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il gup di Roma ha deciso di respingere la nuova richiesta dia 11 mesi e 10 giorni per il professore, primario di pneumologia presso il Policlinico Gemelli di Roma, accusato di violenza sessuale ai danni di una. Secondo il giudice la richiesta avanzata dagli avvocati difensori del professore "non è congrua" anche considerando che l'episodio "non è di lieve entità ". A questo punto per, che ha chiesto il rito ordinario come riferito dagli avvocati Carlo Bonzano e Ilaria Barsanti, parte la richiesta di rinvio a giudizio che verrà presa in esame nell’ambito di un’altra udienza. Presente durante la comunicazione del giudice anche l'avvocata Giulia Guerrieri, che difende la parte offesa: "Questi episodi vanno sempre denunciati, chiunque ti trovi di fronte", ha commentato.