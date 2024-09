Turano Lodigiano alberi precipitano sulla provinciale 26 nella notte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024)(Lodi), 24 settembre 2024 – Ancora emergenzain provincia di Lodi. Dopo i forti temporali del 23 settembre 2024,verso il 24 settembre 2024, c'è stato un nuovo allarme dovuto agli. Alle ore 23.25 i vigili del fuoco del Comandodi Lodi sono intervenuti con una autopompa serbatoio nel Comune di. Alcuni automobilisti hanno allertato il 115 dalla strada26 e richiesto un intervento percadutisede stradale. Fortunatamente, nel precipitare, probabilmente sollecitate dal vento, le piante non sono però cadute sulle auto di passaggio e non ci sono stati feriti. Il traffico però è stato momentaneamente bloccato per consentire la rimozione dei tronchi dalla carreggiata. Lo hanno appunto fatto i pompieri, per poi mettere in sicurezza la tratta e riaprire il passaggio.