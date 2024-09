Terremoto in Valcamonica | grande paura scuole evacuate

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Lunedì 23 settembre, undi magnitudo 3.1 ha scosso il comune di Paspardo, in, alle ore 14.53, generando preoccupazione tra la popolazione locale. Sebbene la scossa non abbia causato danni agli edifici né feriti, il sindaco Fabio De Pedro ha deciso, per pura precauzione, di evacuare entrambe ledel paese – elementari e medie – per garantire la sicurezza degli studenti e del personale. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e assicurarsi che tutto si svolgesse in modo ordinato e sicuro.