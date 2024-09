Ryan Murphy ha scritto per Travis Kelce un ruolo in Grotesquerie e vuole continuare a lavorare con lui

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 24 settembre 2024) Il produttoreha svelato di essere rimasto conquistato dall'impegno disul set di, dopo averappositamente per lui unnella serie.ha rivelato che il personaggio interpretato danella serieè statoappositamente per il giocatore di football. Durante la conferenza di presentazione dello show targato FX, con star Niecy Nash-Betts, il filmmaker ha parlato di come è stato coinvolto il fidanzato di Taylor Swift nel progetto. Il coinvolgimento del campione di footballha spiegato che ha incontratoe lo sportivo gli ha svelato che era interessato a mettersi alla prova come attore.ha quindi aggiunto: "Ho detto: 'Okay, mi ricorderò di te e forse mi verrà in mente qualcosa'. E