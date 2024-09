Napoli intensificate le corse per i match serali

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 24 settembre 2024) Ilgiocherà due partite consecutive in casa. La prima contro il Palermo per i sedicesimi di Coppa Italia. Poi sarà la volta del Monza. Il Comune, dato che sono, garantirà i trasporti fino a tarda ora.straordinarie dopo imetropolitane straordinarie della Linea 2 dopo i-Palermo di Coppa Italia Frecciarossa, in programma giovedì 26 settembre alle ore 21.00, e-Monza di Serie A, in programma domenica 29 settembre alle ore 20.45, entrambi in scena allo stadio Diego Armando Maradona. Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con Regione Campania e il Comune partenopeo , farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori.