LIVE Musetti-Shang 6-7 1-6 ATP Chengdu 2024 in DIRETTA | l’azzurro deve alzare bandiera bianca al predestinato cinese

(Di martedì 24 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:51 Grandissima prova del classe 2005 di Pechino, ormai USA d’adozione ma cinesissimo. Nel 1° set ha fatto vedere tutta la tensione nel 12° game, cedendolo con tanti gratuiti dopo aver tolto il servizio anel gioco precedente. nel tie-break si ricorda un vistoso errore di volo delsul 2-2, da cuiha preso poi il largo. Per il resto, la superiorità delè stata evidente. 14:49b.7-6(4), 6-1! Ed eccolo, il primo titolo ATP per il, ad appena 19 anni. Secondodella storia ad imporsi nel circuito maggiore. A-40 Perde campo e non contiene di rovescio. 40-40 Risposta in avanzamento lungoriga di rovescio. A-40 NOO cos’ha fatto. Un pallonetto, anzi, un arcobaleno con il rovescio delspalle alla rete. NUMERO pazzesco. 40-40 Male.