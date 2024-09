Le donne in pensione sono più degli uomini ma percepiscono solo il 44% degli assegni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 24 settembre 2024) In Italia il sistema previdenziale penalizza le: secondo i dati dell’Inps aggiornati al 31 dicembre 2023, le lavoratrici a riposoil 52% del totale, pari a 8,4 milioni contro i 7,8 milioni di maschi. Tuttaviail 44% dei redditi pensionistici, ovvero 153 miliardi di euro contro i 194 miliardi dei maschi. E l’importo medio mensile dei redditi pensionistici percepiti daglisupera quello delledi circa il 35%: per gliil reddito medio dasi aggira sui 2.056,91 euro mentre per leè di 1.524,35 euro. Così viene evidenziato nel XXIII Rapporto annuale dell’Inps, presentato il 24 settembre a Roma nel Palazzo della Civiltà del Lavoro di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone Calderone, fra gli altri.