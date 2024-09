La Samb non convince E c’è l’ostacolo L’Aquila

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Ringraziare un rigore allo scadere per il punticino conquistato a Notaresco è sicuramente risibile per una squadra che punta a vincere il campionato. Nelle tre gare finora disputate, laha segnato due reti, esclusivamente dagli undici metri. Per il resto non ha mai tirato in porta o almeno non si segnalano interventi di rilievo da parte dei portieri avversari nei 270 minuti finora disputati. C’è da rivedere qualcosa dal punto di vista tecnico-tattico ma anche di approccio alla partita. Subire la rete del Notaresco dopo soli due minuti è senza dubbio indice di una mancata applicazione mentale ad inizio gara. Un errore che poteva costare caro ma che alla fine è stato rimediato dal rigore trasformato da Eusepi.