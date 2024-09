La mini Luna 2024?PT5 in arrivo il prossimo 29 settembre sarà troppo piccola e debole per essere vista a occhio nudo ma potrà essere visibile con un telescopio un po' più potente

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 24 settembre 2024) A partire dal29e fino al 25 novembre, la nostranonpiù sola nel cielo. Un’altravicino a lei, dando vita a un evento astronomico piuttosto raro. A scoprire il piccolo asteroide in orbita intorno al Sole, sono stati all’inizio di agosto due astronomi spagnoli, grazie all’Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, uno dei principali programmi di ricerca di asteroidi per tenere sotto controllo quelli che potrebbero un giorno avvicinarsialla Terra.