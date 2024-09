La doppia morale della sinistra | fedelissimo di Orlando a capo del gruppo Spinelli

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 24 settembre 2024) Ladei compagni. Mario Sommariva,di, con un passato che nulla ha a che vedere con l'universo conservatore, a pochi giorni dalle elezioni per la presidenzaLiguria, abbandona il porto di “La Spezia” per guidare il, lo stesso che, secondo i progressisti, avrebbe provato a corrompere Toti. Dopo David Ermini, nominato alla presidenza di Spininvest, che ha costretto l'ex vicepresidente del Csm a dimettersi dalla direzione nazionale del Partito Democratico, un altro manager vicino al Nazareno ottiene un ruolo di primo piano nell'azienda finita al centro delle cronache per il caso inerente il tanto discusso governatore dimissionarioRegione, su cui tuttora i rossi stanno incentrando la loro campagna “giustizialista” per battere le destre.