Inter tre dati da non sottovalutare per non tornare al 2023! – TS

(Di martedì 24 settembre 2024) L’non ingrana del tutto dopo le prime cinque giornate di campionato. Il confronto col passato, un primo bilancio, e l’analisi di treda non. BILANCIO – Dopo un esordio stagionale singhiozzante, come per Lautaro Martinez, anche per l’è impossibile non procedere con un primo bilancio e un confronto con la passata stagione. Dopo cinque partite di campionato i nerazzurri di Simone Inzaghi contano solo due vittorie, con due pareggi e una sconfitta. Lo scorso anno in classificano vi erano sette punti in più, con tutte e cinque le prime sfide messe in cassaforte. Inoltre, in quest’inizio di stagione i Campioni d’Italia hanno collezionato 10 gol (14 nella precedente) e subito 5 reti (mentre una sola lo scorso anno).