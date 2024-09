Inter ti manca Lautaro Martinez L’argentino deve rientrare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024) L’assenza fisica e mentale diinizia a pesare. L’ha bisogno del suo capitano per provare a risalire la china dopo un avvio alternato. NUMERI – Archiviato il derby di domenica contro il Milan, adesso l’ha la grande occasione disubito in corsa contro l’Udinese e risalire la china. Se da un lato il centrocampo è stata la vera assenza, dall’altro lato lanza diè la vera assenza chea questa, dopo cinque partite, è ancora a secco. Un mese pieno di Serie A, più la sfida in Champions League contro il Manchester City e zero gol sul tabellino. Un numero abbastanza esiguo per il capitano dell’che nell’estate ha guidato l’Argentina alla vittoria della Copa America.