Inter centrocampo in down Tutto passa da qui | serve attenzione

(Di martedì 24 settembre 2024) Simone Inzaghi non sfrutta le debolezze, apparenti, del Milan e ridà vitalità ai rossoneri. Nell’si è sentita la mancanza del centro, quasi tutti ingolfati dopo la partita di Manchester. DERBY – Con la sconfitta del derby, dopo sei vittorie consecutive, l’ha dovuto lasciare lo scettro della città ai cugini del Milan. Nella stracittadina di domenica infatti, i nerazzurri hanno avuto una mancanza fisica e mentale aarrivando così impreparati al grande match. Nonostante un avvio di stagione non brillante, l’con la zampata di Federico Dimarco era riuscito ad agguantare il pareggio. Un punto che sarebbe stato prezioso visti anche i risultati degli altri. Alla fine però, anche le scelte di Simone Inzaghi non si sono resi affidabili. Dall’arrivo del tecnico piacentino sulla panchina dell’, ilè sempre stato il punto di forza.