Heavy is the Crown l’inno dei Mondiali di LoL è online

(Di martedì 24 settembre 2024) Come vi abbiamo riportato ieri, i Linkin Park hanno collaborato con Riot Games perdeidi League of Legends. Il countdown per la premiere del video era pronto, e oggi è finalmente disponibile per tutti. Ve lo proponiamo di seguito. Il video musicale dei2024 ritrae il famoso giocatore professionista di League of Legends Lee “Faker” Sang-hyeok come un re appena incoronato che affronta una legione di aspiranti regnanti giunti per sfidarlo. Attraverso la storia di un guerriero che combatte per proteggere un regno sotto assedio, il video rende omaggio alla vittoria di Faker e dei T1 ai2023 e rappresenta lo spirito competitivo dei giocatori di LoL, oltre a celebrare la ricca storia dei regni e delle dinastie di Londra, dove si svolgerà la finale deiil 2 novembre 2024.