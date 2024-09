Giuli nomina la Commissione Cinema | ecco chi sono i 15 esperti e perché c’entra anche Togliatti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 24 settembre 2024) Criticitografici, avvocati specializzati in diritto d’autore, produttori, giornalisti,di comunicazione, operatori del mondo della cultura. Il ministro della Cultura, Alessandro, hato glidellaper la valutazione dei progetti per l’attribuzione dei contributi selettivi del dicastero. Si tratta di 15 nomi di primo piano nei diversi ambiti professionali connessi alla settima arte, seidonne. I profili di cui si conosce l’impostazione politico-culturale parlano di una composizione assolutamente trasversale, il cui perno è la competenza. Insomma, chi aspettavaal varco delle nomine per poter gridare a “CineMeloni” sarà rimasto deluso e forse ammutolito da una curiosità: tra i componenti dellac’èil figlio del deputato Pci e storico segretario di Palmiro, Massimo Caprara.