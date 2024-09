Espressionismo e il suo legame con Arezzo | tra storia e contemporaneità

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 24 settembre 2024) L’Per chi desidera saperne di più, iniziamo col dire che l’è una corrente artistica e letteraria nata in Germania nel 1907, che progressivamente ha influenzato varie nazioni fino al 1926. Questo movimento ha un duplice valore: non solo rappresenta un fenomeno artistico ben delimitato, ma costituisce anche un concetto critico verso opere in cui prevale l’aspetto emotivo, caratterizzato da esasperazioni ben definite. Se osserviamo sia la letteratura che le opere d’arte dell’antichità, possiamo identificare una sorta di categoria “eterna” nell’arte: basti pensare all’Iliade, in cui abbonda “l’ira funesta che infiniti lutti addusse agli Achei”. Nei versi di Omero si percepisce talvolta una certa enfasi, come nella descrizione del duello tra Ettore e Achille, in cui il movimento domina la scena descritta.