Drammatica carambola in auto Sbalzato muore sul colpo

(Di martedì 24 settembre 2024) Ha perso il controllo dell’, in località Ronchi, sulla Sp19 poco prima dell’ingresso alla galleria Mirabella. Il veicolo è andato a sbattere prima contro il guardrail, poi contro gli alberi, ribaltandosi e non lasciando scampo a Lino Ungaro, 55enne di Ome. L’uomo è statofuori dal veicolo, una Dacia Sandero, per la violenza dell’impatto, ed è morto sul. L’incidente mortale, l’ennesimo sulle strade bresciane, è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, poco prima di mezzanotte. Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri di Gardone Valtrompia ed i Vigili del Fuoco, oltre che il personale sanitario. I soccorritori, però, non hanno potuto che constatare il decesso. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli, ma unmobilista ha assistito alla scena ed ha anche allertato subito i soccorsi.