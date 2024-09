Cmqmartina torna con il nuovo singolo kids never sleep

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 24 settembre 2024)è ildi, un manifesto onirico sulla ribellioneè ildi, prodotto da Ceri e in uscita venerdì 27 settembre per Columbia Records\Sony Music Italy. La cantautricea prendersi la scena della nu-dance italiana con un vero e proprio manifesto onirico sulla ribellione e la ricerca di sé in un mondo in continua trasformazione. La canzone è dedicata a chi vive la notte come rifugio e trova riparo solo nel buio di una dance floor. Grazie alla produzione ipnotica di Ceri e al suo sound irresistibile, il brano catapulta l’ascoltatore in un rave dove ballare diventa un atto catartico e liberatorio. Il suo drop avvolgente trascina in una dimensione da club, densa di atmosfere techno che rendono impossibile restare fermi. “‘’ è un inno agli spazi di espressione.