Casa idealista | affitto costa 75% in più rispetto rata mutuo

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 set. (askanews) – Affittare un appartamento con due camere da letto in Italiain media il 75% in piùalladelper acquistare la stessa abitazione. Tuttavia, per accedere all’acquisto, sono necessari risparmi medi di 42.703 euro, secondo un nuovo studio di, portale immobiliare leader nello sviluppo tecnologico in Italia. In particolare, l’medio mensile di unadi questo tipo è di 904 euro, mentre ladelsi aggira intorno ai 516 euro. Per Vincenzo De Tommaso, portavoce di, “lo studio mette in luce la complessa situazione delle famiglie in relazione all’accesso alla proprietà della. In quasi tutti i mercati le famiglie potrebbero pagare più facilmente ladelche l’mensile, ma in molti casi non possono fare il salto perché mancano dei risparmi necessari”.