Bardano a piedi i bimbi dell’asilo Non c’è lo scuolabus per il rientro

(Di martedì 24 settembre 2024) L’anno scolastico è iniziato ma non per tutti. Sono trascorsi appena cinque mesi e nuovamente i bambini della scuola d’infanzia disono sprovvisti del servizio di trasporto. A differenza della fine di aprile quando, da un giorno all’altro, le famiglie si sono trovate senza loper via di gravi problemi tra Comune e la ditta che aveva in appalto il servizio di accompagnamento, questa volta è per una questione di orario. Fino alla fine di settembre, infatti, le scuole d’infanzia di Orvieto effettuano un orario ridotto, fino alle 14, e fino alla fine del mese ila casa tramite il pulmino, per i piccoli, non è previsto perché, in quell’ora, i mezzi sono impegnati con l’uscita della scuola primaria e secondaria.