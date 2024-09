Avete il quoziente intellettivo di una borsa di sassi | Nikocado Avocado continua ad ingannare il web L’ultima mossa dello youtuber

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Nicholas Perryadil web. Meglio noto come, loè il “caso” del momento sui social. Virale è diventato un video pubblicato sul proprio profilo TikTok in cui mostra a milioni di followers di aver perso più di 100 chili – apparentemente – nel giro di qualche settimana. “Impossibile!”, verrebbe da esclamare. E infatti è così, anche seè riuscito veramente a sbalordire tutti. Perry, un paio di settimane fa, si era mostrato sui social con un aspetto fisico totalmente differente rispetto a quello, da lui scelto di postare, pochi giorni prima. “Mi sono rasato la testa in modo che le persone non potessero riconoscermi in pubblico. Per due anni ho pubblicato solo video vecchi, modificandoli per farli sembrare recenti.