Anticipazioni Uomini e Donne puntata martedì 24 settembre 2024 | due cavalieri litigano per Ida Platano

(Di martedì 24 settembre 2024) Nelladidi oggi24se ne vedranno davvero delle belle tra due celebridel trono over che, come svelano ledella prima registrazione, si renderanno protagonisti di un acceso diverbio che ha a che fare con Ida. In studio saranno presenti anche due coppie uscite insieme dal programma. Come ha gestito questa situazione la conduttrice Maria De Filippi? Scopriamolo analizzando gli spoiler che sono emersi prima della messa in onda delle 14:45 su Canale 5. Ospiti coi fiocchi a: di chi si tratta Come si apprende dalle anteprime della registrazione del trono classico e del trono over didel 28 agosto, nelladi oggi saranno presenti due coppie uscite insieme dal programma: Alessandro Rausa con Maria Teresa Paniccia e Alessandro Vicinanza con Roberta Di Padua.