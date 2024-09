Un testimone scomparso e il colpo di scena sulla vera identità del killer | i misteri della morte di Diabolik

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Raoul Esteban Calderon, il presuntodi Fabrizio Piscitelli detto '', per le autorità argentine non esiste. Secondo quanto è emerso dalla rogatoria dell'Antimafia di Roma in Argentina si chiamerebbe invece Gustavo Aleandro Musumeci ed è nato a Buenos Aires il 30 aprile 1970. Lo ha rivelato nell'udienza di oggi, nell'aula bunker di Rebibbia, il pm Mario Palazzi, durante il processo per l'omicidio dell'ex capo degli IrriducibiliLazio. Musumeci è imputato davanti alla terza corte Assise di Roma con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi. Il magistratoDda ha inoltre sottolineato che Musumeci utilizzava numerosi alias per commettere reati in sud America.