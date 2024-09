State of Play annunciato l’evento di Settembre 2024 con data ora ed informazioni

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sony Interactive Entertainment ha appenaufficialmente il nuovoof, in programma nello specifico nella giornata del 24alle ore 23:59 italiane. Dopo le tante indiscrezioni delle scorse settimane, il colosso giapponese ha deciso di annunciare ufficialmente il nuovo appuntamento comunicativo, dedicato in questo caso principalmente ai giochi delle terze parti e contraddistinto dalla presenza di oltre 20 giochi provenienti dagli “studi di tutto il mondo” Leggiamo quanto affermato da Sony Interactive Entertainmentoftorna domani, 24! Sintonizzatevi in ??diretta per notizie e aggiornamenti su oltre 20 prossimi giochi per PS5 e PS VR2 da studi di tutto il mondo.