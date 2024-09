Sinner assist irresistibile | colpito e affondato

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 23 settembre 2024) Jannik, le parole al veleno fanno infuriare tutti: non riesce a farsene una ragione, attacco spietato. Sbagliava chi credeva che all’indomani della vittoria di Jannikagli Us Open avesse intenzione di seppellire l’ascia di guerra. Nick Kyrgios è ben lontano dal farlo, come dimostra chiaramente il fatto che abbia colto la palla al balzo per attaccare, ancora una volta, il numero 1 del mondo. Cosa che fa, tutt’altro che raramente, da quando si è diffusa la notizia della sua positività al Clostebol. Jannikancora sotto accusa (AnsaFoto) – Ilveggente.itDa quel momento in poi, il bad boy australiano è diventato ufficialmente uno dei più acerrimi nemici del campione altoatesino.