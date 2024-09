Serie C notte in aeroporto per la Juventus Next Gen dopo il pari a Trapani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) Unprezioso conquistato sul campo del, poi una lungad’attesa in. Sono trascorse così le ultime ore dellaGen, che sarebbe dovuta tornare dalla Sicilia con u nvolo Ryanair previsto per le 23:15 di ieri serail match diC. La squadra, con il tecnico Paolo Monteiro e lo staff era già sull’aereo quando è stata fatta scendere a causa di un problema tecnico. Da lì, unadi rinvii: il primo alle 02:00, poi un nuovo rinvio alle 07:00. Dinamica che non ha permesso ovviamente al club di trovare una sistemazione in hotel. Alla fine la nottata è stata trascorsa in, con il decollo che è avvenuto finalmente alle 09:00 di questa mattina verso Orio al Serio per poi prendere il bus verso Torino.C,inper laGenilSportFace.