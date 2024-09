Parigi 2024 Tamberi al Quirinale | Fiero dei miei colleghi Grato a tutti coloro che mi sono stati vicini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) “presente oggi conche hanno portato l’Italia nei gradini più alti del podio a, quindicontento di essere qui. E’ chiaro che sarei voluto esserci anche io come loro con una medaglia al collo ma da portabandiera a capitano di questa squadraorgoglioso di loro”.le parole dell portabandiera azzurro Gianmarcoa margine della riconsegna del Tricolore dei Giochi dial. “Avevo preparatoin maniera eccezionale, poi come abbiamo visto non si può mai sapere cosa può succedere. Quello che è importante è metterci sempre veramente tutto per cercare di superarli e questo ho fatto e questo farò sempre”, ha aggiunto il saltatore azzurro.