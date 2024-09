Osimo Comune nel caos Il sindaco aspetta il Tar per revocare le surroghe

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sul tavolo deldiFrancesco Pirani è arrivata la lettera del prefetto Saverio Ordine che invita a "riconsiderare" le deliberazioni adottate nell’ultimo consiglio, le, tenuto in assenza di numero legale appellandosi al decreto regio del 1915. Il primo cittadino però non avrebbe intenzione di percorrere quella strada: "Attendiamo la decisione del Tar", dice. Sarebbe attesa infatti per questa settimana la pronuncia del presidente del tribunale sull’esposto presentato dalla minoranza di centrosinistra che sostiene che né il Regolamento del Consiglio Comunale né lo Statuto delprevedono la possibilità di avviare sedute in seconda convocazione senza numero legale come è stato fatto.