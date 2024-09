Molfetta 19enne uccisa in sparatoria | fermato presunto killer

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 23 settembre 2024) (Adnkronos) – Una persona è stata sottoposta a fermo dai carabinieri a Bari per l'omicidio dellaAntonella Lopez, avvenuto ieri notte nella discoteca-lido Bahia Beach di. La giovane, nipote di Ivan Lopez ucciso in un agguato nel 2021, è stata colpita alla spalla. Sei o sette i proiettili esplosi come si sente in L'articoloinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.