Modicrazia | così il premier ha trasformato l’India in uno Stato quasi a partito unico

(Di lunedì 23 settembre 2024) «Questa volta più di 400 seggi». È lo slogan con cui pochi mesi fa il Bharatiya Janata Party (Bjp, letteralmente:popolare indiano) si è presentato alla più grande elezione al mondo, promettendo di consolidare il sistema politico messo a punto nell’ultimo decennio da Narendra Modi. Ilche da dieci anni governaera certo che avrebbe migliorato il risultato delle passate elezioni, in cui aveva ottenuto da solo la maggioranza assoluta dei seggi. L’obiettivo era quello di superare i due terzi dei 543 seggi della Camera bassa del Parlamento indiano, la Lok Sabha, che costituisce la soglia per cambiare la Costituzione e aprire la strada a una nuova India, sempre più sotto il segno del nazionalismo indù. Per la democrazia indiana sarebbe potuto diventare un punto di non ritorno.