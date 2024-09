L’Orbetello è strepitoso Pianella battuto 5-1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024)vince ancora. La formazione di Federici stende anche il, sommergendolo sotto 5 reti e sale a due vittorie su due in classifica al pari punti del Lornano Badesse. Senesi che invece hannoun Argentario un po’ scarico. Lagunari quindi primi a punteggio pieno e santostefanesi ultimi in classifica. Nel mezzo c’è la roboante sconfitta del Fonteblanda, travolto dalla Casolese, in una partita che non ha mai avuto storia. Primo punto per il Sant’ndrea, arrivato la pareggio casalingo contro il. Pari anche per lo Scarlino che impatta in casa col Monterotondo nel derby maremmano. Scarlino che si era illuso con la rete del capitano Andrea Monterisi (nella foto), ma che è stato ripreso dal centro del sempre presente Corrado. La squadra di Cavaglioni parte bene e si porta subito in vantaggio.