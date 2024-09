La locandina della serie sembra una parodia di Maccio Capatonda | la serie Disney sul delitto di Avetrana scatena il finimondo sui social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Lasuldila) Omicidio all’italiana di. È stato lo stesso comico abruzzese a ringraziare la produzione“per l’omaggio”. Infatti a colpo d’occhio ladi– Qui non è Hollywood, la nuovatv sull’efferato omicidio di Sarah Scazzi, pare proprio un calco di un cult assoluto di, film dove si ironizza senza limiti nella morbosità sui casi di cronaca nera in piccoli paesi di provincia.– Qui non è Hollywood è unadiretta da Pippo Mezzapesa che verrà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e poi trasmessa da+ dal 25 ottobre. Tutti ricordano il tragico omicidio dicon la quindicenne Sarah Scazzi vittimabrutalità omicida, secondo la sentenza dei tribunali,cugina Sabrina Misseri ezia Cosima Serrano.